POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59

Duterte, 3. kez ulusa seslendi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 3. ulusa sesleniş konuşmasını Quezon şehrinde gerçekleştirdi.

Duterte, 3. kez ulusa seslendi
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 3. ulusa sesleniş konuşmasını Quezon şehrinde gerçekleştirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 3. ulusa sesleniş konuşmasını Quezon şehrinde Filipinler’in eski parlamentosu Batasang Pambansa’da gerçekleştirdi. Duterte’nin konuşması, Batasan Pambansa’ya gelmek üzereyken Kongre’de gerçekleşen ani bir değişiklikle Temsilciler Meclisi başkanının değiştirilmesi üzerine beklenenden daha geç başladı. Duterte, son dakika gelişmeleriyle değişen konuşmasına sadık kalarak, diğer konuşmalarında olduğu gibi kimseye herhangi bir suçlama yapmadan ulusa seslenişini bitirdi.

Elli dakika süren konuşmasında Duterte, birçok eleştiriye rağmen ülkenin iyiliği için elinden gelenin en iyisini yapmaya söz verdi. Duterte, ABD eski Başkanı Abraham Lincoln’den alıntı yaparak, "Bana yapılan tüm saldırıları okumayı deneseydim ve daha az cevap verseydim o zaman bu dükkanı kapatmamız gerekirdi" dedi.

Duterte konuşmasında, iyi bir liderin, ülkesinin iyiliği gerekçesiyle yapılması gerekenleri yapmak için siyasi iradeye sahip olması gerektiğini söyleyerek, "Bir lider ne kadar iyi niyetli ve misyonu ne kadar iyi planlanmış olsa da eğer yapılması gerekenleri yapmak için politik iradeye sahip değilse, o zaman o lider başarısız olacak ve umutsuz bir hayalperest olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Duterte konuşmasında, zorluklara rağmen, ülke için iyi şeyler yapma kararlılığının daha da güçlendiğine dair güvence verdi. Bununla birlikte, 1987 Filipin Anayasası’nda öngörülen altı yıllık sürenin ötesinde iktidarda kalmak niyetinde olmadığını yineledi.
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