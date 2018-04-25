Duterte, ASEAN Zirvesi’ne katılmak üzere Singapur’a gidecek

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 32. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Liderler Zirvesi’ne (ASEAN) katılmak üzere Singapur’a gidecek.

Flipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Singapur’da gerçekleştirilecek 32. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Liderler Zirvesi’ne (ASEAN) katılacak. Perşembe günü yola çıkacak Duterte, 3 günlüğüne gittiği Singapur’da iş dünyasından insanlar ve Singapur’da yaşayan Filipin vatandaşlarıyla görüşecek.

Liderler Zirvesi’nin açılışına katılacak Duterte’nin zirvede Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşmesi bekleniyor. Duterte’nin ayrıca, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ve Endonezya, Myanmar ve Vietnam Devlet Başkanları ile görüşebileceği de bildirildi.

Duterte’nin 28 Nisan akşamı Filipinlere dönmesi bekleniyor.