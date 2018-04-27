POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 15:50

Efsane takımı Süper Lig’e çıkartmak için AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde Zonguldak Milletvekilliği için AK Parti’den aday adayı oldu.Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 24 Haziran günü yapılacak erken...

Efsane takımı Süper Lig'e çıkartmak için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
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Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde Zonguldak Milletvekilliği için AK Parti’den aday adayı oldu.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 24 Haziran günü yapılacak erken seçimlerde Zonguldak Milletvekilliği için AK Parti’den aday adayı oldu. Caner, beraberinde taraftarlarla AK Parti İl Binası’na gelerek, adaylık başvurusunu İl Teşkilat Başkanlığına teslim etti. Adaylık başvurusunun ardından bir açıklama yapan Caner, “Bugün itibariyle 27. Dönem milletvekilliği aday adaylığı için dosyamızı hazırlayarak İl Başkan Yardımcısına teslim ettik. Başvurumuzu gerçekleştirdik. Allah Zonguldak’a ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Amacımız Zonguldak ve Zonguldakspor ikisi ayrılmaz bir bütün. Bu kentin Zonguldakspor reklam yüzüdür, tanıtım yüzüdür. Onun için bir yere gittiğimiz zaman Zonguldak’tan önce Zonguldakspor’u soruyorlar. Bizim amacımız da yürüttüğümüz Zonguldakspor başkanlığında bugün geldiğimiz noktada 2. Lig’deyiz. Bir ekip çalışmasıyla hep beraber el ele vererek bugünlere geldik. Amacımız daha üst noktalara takımı çıkartabilmek. Bunun için de artık kentin imkanları, maddi imkanları bir noktada sıkışıyor. Zonguldak’ın sorunları da üst üste birikiyor. Kendini Zonguldaklı hisseden herkes bu kentin sahibidir. İnşallah Allah nasip ederse, bize imkan verilirse elimizden geldiği kadar nefesimiz nereye kadar yetiyorsa oraya kadar gideceğiz. Burada yaşayan insanlar sorunları biliyorlar, çözüm noktasını da biliyorlar. Ele ele vereceğiz, çözümleri yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Süleyman Caner’in başkanlığını yaptığı Zonguldak Kömürspor, TFF 2. Lig’de 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Zonguldakspor, 1974-1988 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların bulunduğu Süper Lig’de 14 yıl boyunca ’Efsane’ olarak nitelendirilmişti.
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