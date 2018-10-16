Emine Erdoğan’dan Ata tohumuna destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur" dedi.

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu kadınını tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilemediğini, her zaman üretim hayatının merkezinde yer aldığını kaydetti.

"Yerli tohumun peşine düşelim"

Gıda kalitesi için tohumun önemine dikkati çeken Erdoğan, "Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur. Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım seferberliğine katkı sağlayalım. Sadece bu topraklarda yetişen endemik bitki çeşitliliğimizi koruma, bereketli topraklarımızdan yeterince faydalanma noktasında da iş birliği yapmalıyız. Bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipek böcekçiliğine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğinizi biliyorum. Sizlerin çabası sadece tarımsal faaliyetlerimizi değil, ekonomiyi ve turizmi de güçlendiriyor. Son yıllarda Isparta’da lavanta yetiştiriciliğinin ne kadar farklı boyutlara ulaştığını biliyor ve memnun oluyoruz. Gülü ile meşhur Isparta şehrimiz, artık lavantasıyla turist çeken bir konuma gelmiştir. Kadınlarımızın burada üstlendiği rol son derece sevindiricidir. Keza geçtiğimiz yıllarda ödüllendirdiğimiz kaz yetiştiriciliği, kekik ve sumak ekşisi üretimi yapan kadınlarımız var. Her biri ayrı ayrı değerdir. Lütfen başladığınız bu işlerde sürdürülebilir olun. Pes etmeyin. Emek verdiğiniz alanda adres haline gelin, ihracat yapın" çağrısında bulundu.