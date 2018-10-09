09 Ekim 2018 Salı 11:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de yapılacak sondaja ilişkin, "Gemimiz geçtiğimiz hafta lokasyona doğru dolandı ve şu an lokasyonda. Bir takım yapılması gereken çalışmalar ve testler var. Bu ayın sonunda sondaja başlanacak"

IHAAW110527-SIY/09-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de yapılacak sondaja ilişkin, "Gemimiz geçtiğimiz hafta lokasyona doğru dolandı ve şu an lokasyonda. Bir takım yapılması gereken çalışmalar ve testler var. Bu ayın sonunda sondaja başlanacak" dedi. 09.10.2018 11:05:27 TSI NNNN