10 Ekim 2018 Çarşamba 11:18

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephe uygulamasının önünü açan birtakım düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra hem konutlarımız hem iş yerlerimiz çatılarını elektrik üretmek için kullanabilecekler" dedi.

IHAAW111850-SIY/10-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephe uygulamasının önünü açan birtakım düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra hem konutlarımız hem iş yerlerimiz çatılarını elektrik üretmek için kullanabilecekler" dedi. 10.10.2018 11:18:50 TSI NNNN