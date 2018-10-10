10 Ekim 2018 Çarşamba 11:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek yeni bir kurum doğuyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kısaca MAPEG diye anılacak" dedi.

IHAAW112223-SIY/10-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek yeni bir kurum doğuyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kısaca MAPEG diye anılacak" dedi. 10.10.2018 11:22:23 TSI NNNN