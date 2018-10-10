10 Ekim 2018 Çarşamba 11:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Metal madenlerimizi ihale ederken burada işlenmek ve uç ürün haline dönüştürmek şartıyla bunların ihalelerine hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bunların ilanlarına çıkmış olacağız" dedi.

IHAAW112616-SIY/10-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Metal madenlerimizi ihale ederken burada işlenmek ve uç ürün haline dönüştürmek şartıyla bunların ihalelerine hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bunların ilanlarına çıkmış olacağız" dedi. 10.10.2018 11:26:16 TSI NNNN