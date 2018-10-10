10 Ekim 2018 Çarşamba 11:18

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Soma’daki ve Tunçbilek’teki sahalarının ihalelerini de gerçekleştirdik. Bu hafta ruhsat devir törenlerini de yapmak suretiyle yeni sahiplerine, özel sektöre devretmiş olaca

IHAAW111830-SIY/10-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Soma’daki ve Tunçbilek’teki sahalarının ihalelerini de gerçekleştirdik. Bu hafta ruhsat devir törenlerini de yapmak suretiyle yeni sahiplerine, özel sektöre devretmiş olacağız. Bunları devrederken kazan-kazan modeli üzerinde çalıştık" dedi. 10.10.2018 11:18:30 TSI NNNN