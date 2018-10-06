06 Ekim 2018 Cumartesi 20:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesi Gazitepe Mahallesi kırsalındaki patlamaya ilişkin, "Gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir g

IHAAW200902-SIY/06-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesi Gazitepe Mahallesi kırsalındaki patlamaya ilişkin, "Gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" açıklamasında bulundu. 06.10.2018 20:09:02 TSI NNNN