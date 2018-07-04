POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:53

Erdoğan 9 Temmuz’da yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi saat 16.30’da TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecektir” dedi.

Erdoğan 9 Temmuz'da yemin edecek
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi saat 16.30’da TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz’da yemin ederek göreve başlayacağı törene ilişkin açıklama yaptı. Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“24 Haziran 2018 seçimlerinin kesin sonuçları hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi saat 16.30’da TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecektir. Aynı gün 18.00’da Külliye’de Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni yapılacaktır. Bu törenin ardından Cumhurbaşkanımız, ülkemizden davetlilere ve yabancı devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecektir. Aynı gece düzenlenecek bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna ilan edilecektir. Cumhurbaşkanımızın göreve başlayacağı tarihe kadar hükümetin TBMM’den aldığı yetkiye binaen yeni yönetim sistemine geçişle ilgili uyum yasaları çıkartılacaktır. Yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanacağı zaman aralığında ilk CB Kararnamesi yayımlanacaktır."
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