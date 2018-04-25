Erdoğan-Aliyev ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Haziran ayının başlarında TANAP’ın açılışı gerçekleştirecek. Seçim öncesi milletimize ve tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Haziran ayının başlarında TANAP’ın açılışı gerçekleştirecek. Seçim öncesi milletimize ve tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır" dedi.

Azerbaycan’da seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüştü. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki lider anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısına katıldı.

"İnşallah Haziran ayının başlarında gerçekleştirecek"

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 86.02’sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen ve ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Aliyev’i seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Kendisinin de seçimlerden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapacağının altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak bu süreçte daima kendileri ile birlikte el ele her alanda müşterek çalışmaya devam edeceğiz, geleceği kuşatmaya devam edeceğiz. Ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. Bu durumun gelenek hale gelmiş olması aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel örneğidir. İnşallah 24 Haziran’dan sonra ilk yurt dışı ziyaretimi ben de Azerbaycan’a tekrar yapma durumunda olacağım" diye konuştu.

"İnşallah Haziran ayının başlarında TANAP’ın açılışı gerçekleştirecek"

Yakın zamanda TANAP’ın açılışının yapılacağını belirten Erdoğan, "İnşallah Haziran ayının başlarında TANAP’ın açılışı gerçekleştirecek. Seçim öncesi milletimize ve tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır. TANAP sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alışverişinde değil, aynı zamanda bütün Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Diğer taraftan İzmir Aliağa’da yapımı devam eden Star Rafinerisi’nin yapımı da yakın zamanda bitiyor. İnşallah onun da açılışını yine kardeşimle beraber gerçekleştireceğiz. Böylece Azerbaycan Türkiye’de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha ileri taşınması öncelikli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

"TANAP’ın açılışı, Star Rafinerisi’nin açılışı imkanlarımızı daha da artıracak"

Kendisinin ilk seferinin kardeş ülkeye olduğunu ve bunun bir gelenek olduğunu kaydeden Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik hukukunun dünyada bir örneğinin daha olmadığını söyledi. TANAP projesine de değinen Aliyev, "Yakın gelecekte TANAP’ın açılışı, Star Rafinerisi’nin açılışı bizi imkanlarımızı daha da artıracak. Biz bugün tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasına yaklaştık. Ümit ederim ki yakın gelecekte bu anlaşma imzalanacak" açıklamasında bulundu.