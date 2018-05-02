POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:24

Erdoğan, Moon ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Moon ile ikili görüşme gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkenti Seul’de resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Seul Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kun’u kabul etti.
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