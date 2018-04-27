Ermenistan’da protestolar devam ediyor

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yönetime karşı protestolar devam ediyor

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan protestolar devam ediyor. Dün gece binlerce kişi başkent Erivan sokaklarında eylemcilerin lideri Nikol Paşinyan tarafından hazırlanan eylem planını dinlemek üzere toplandı. Paşinyan toplanan kalabalığa seslenerek, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı ikinci tur müzakerelerine davet ettiğini söyledi. Paşinyan, müzakerelerin 27 Nisan’da Marriott Ermenistan Otel’de düzenleneceğini söyledi. Paşinyan’a göre, Karapetyan’ın Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin çıkarlarını temsil etme yetkisi bulunmadığı için önceki görüşmeler başarısız oldu.

Paşinyan, “Teklif ettiğimiz gündeme göre müzakerelere devam etmeye hazırız. Karapetyan’ı ikinci tur müzakerelere davet ediyorum ama artık görüşmeleri kapalı kapılar ardında yapmak istemiyoruz. Görüşmeleri insanların ve gazetecilerin önünde yapmak istiyoruz çünkü her adımda insanlara karşı hesap vermemiz gerekir" dedi.

Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan dün başta Ulusal Meclis’te temsil edilenler olmak üzere tüm siyasi gruplara yeni bir Ermenistan’ın yolunu açmak için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Sarkisyan ayrıca, Serj Sarkisyan’ın 23 Nisan’daki istifasının yeni Ermenistan’ın kapılarını açtığını belirtti.