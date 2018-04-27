Ermenistan’ın geçici Başbakanı, protestocuların liderinin görüşme talebini reddetti

Ermenistan’ın geçici Başbakanı Karen Karapetyan, protestocuların lideri Nikol Paşinyan’ın görüşme talebini reddetti.

Protestocuların lideri Nikol Paşinyan, dün gece Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüşerek, ülkenin durumunu konuştuklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paşinyan sosyal medya hesabında, "Dün akşam Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştüm. Ermenistan’daki durumu ve bunun çözüm yollarını tartıştık" ifadelerini yazdı. Paşinyan’ın görüşme talebi, geçici Başbakan Karen Karapetyan tarafından reddedildi.

Protestocuların lideri Paşinyan, dün gece Erivan sokaklarında toplanan göstericilere, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı ikinci tur müzakerelerine davet ettiğini söylemişti.