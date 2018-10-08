POLİTİKA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:31

Esad: “İdlib’deki silahtan arındırılmış bölge geçici bir önlem”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının "geçici bir önlem" olduğunu kaydederek, İdlib’in Şam yönetimine geçeceğini söyledi.

Esad: 'İdlib'deki silahtan arındırılmış bölge geçici bir önlem”
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının "geçici bir önlem" olduğunu kaydederek, İdlib’in Şam yönetimine geçeceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Baas Partisi’nin merkez yürütme komitesi toplantısında konuştu. İdlib mutabakatının geçici olduğunu dile getiren Esad, "Mutabakat, devletin kan gölünü durdurmak da dahil olmak üzere cephede pek çok kazanım elde etmesini sağlayan geçici bir önlem" dediğini aktardı. Beşar Esad, "İdlib ve teröristlerin kontrolü altında olan diğer Suriye toprakları da Suriye devletine dönecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşmede İdlib kentinde hükümet ile silahlı muhalif örgütlerin elindeki kesimler arasında silahtan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakat göre, 15 Ekim’e kadar İdlib’de 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge kurulacak.

Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan hükümet karşıtı gösteriler Nisan 2011 tarihinde ülke çapında yayılarak iç savaşa dönmüştü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkede 2011 yılından bu yana 360 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.
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