POLİTİKA:
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16 Ekim 2018 Salı 13:36

Esad, Kırım yolcusu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2019 yılının Nisan ayında Kırım’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Esad, Kırım yolcusu
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2019 yılının Nisan ayında Kırım’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kırım’da düzenlenecek Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılacağını dile getirdi. Bugün Suriye’yi ziyaret eden Kırım delegasyonuna başkanlık eden Andrei Nazarov, Beşar Esad’ın 2019 yılının Nisan ayında Kırım’da düzenlenecek Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılmak üzere ülkeyi ziyaret edeceğini dile getirdi. Nazarov, “Esad, davet edilmenin kendisi için onur olduğunu ve kesinlikle katılacağını söyledi” ifadesini kullandı. Kırımlı yetkili, Esad’ın toplantıya katılmasının Suriye’deki duruma bağlı olduğunu ifade ederek, “Esad, o zamana kadar koşullar el verirse foruma katılmam için bir engel olmayacaktır.
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