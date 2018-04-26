Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili, siyasete geri döndü

Eski Başbakan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kurucusu Bidzina İvanişvili, siyasete geri döndü.

Eski Başbakan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kurucusu Bidzina İvanişvili’nin dönüşünü Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, olumlu karşılayarak parti yönetimindeki değişiklikleri açıkladı. İvanişvili’nin iktidar partisinin lideri olacağı belirtildi. Kvirikaşvili, “İktidardaki parti olarak, ülke ve halktan önce kendimizi sorumlu hissediyoruz. Gürcü Hayali Partisinin ülkenin karşı karşıya olduğu yeni zorluklara karşı zemininin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Gürcistan’ın en zengin isimlerinden biri olan Bidzina İvanişvili, 24 Kasım 2013’te siyaseti bırakmıştı. Muhalefetin öne çıkan ismi İvanişvili, Birleşik Ulusal Hareket Partisine karşı Gürcü Hayali Partisini kurmuştu.