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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:41

Eski İtalya Başbakanından Putin’e doğum günü jesti

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü için Rusya’ya geleceğini duyurdu.İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya...

Eski İtalya Başbakanından Putin'e doğum günü jesti
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İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü için Rusya’ya geleceğini duyurdu.

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü için Rusya’ya geleceğini duyurdu. Berlusconi, “Dostum Vladimir Putin’in doğum gününü kutlamak için Rusya’ya uçuyorum. Bu fırsatı önemli uluslararası meseleleri konuşmak için kullanacağım” ifadelerini kullandı. Berlusconi ayrıca uçaktan çekilmiş bir fotoğrafını da açıklamasına ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü ise 7 Ekim. 1952 yılında dünyaya gelen Putin bu sene 66 yaşına girecek.
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