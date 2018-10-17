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17 Ekim 2018 Çarşamba 23:44

Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç hayatını kaybetti

Saadet Partisi ve Fazilet Partisi’nde milletvekilliği yapan, eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç hayatını kaybetti.

Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç hayatını kaybetti
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Saadet Partisi ve Fazilet Partisi’nde milletvekilliği yapan, eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden vefat haberini duyuran Saadet Partisi Genel Balkanı Temel Karamollaoğlu, “Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç hanımefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.
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