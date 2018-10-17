Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden vefat haberini duyuran Saadet Partisi Genel Balkanı Temel Karamollaoğlu, “Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç hanımefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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