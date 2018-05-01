POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 16:32

Evine hazırladığı düzenekle kızı minik Özge’ye yürümeyi öğreten baba milletvekili aday adayı oldu

Antalya’da evinde yaptığı 150 liralık düzenekle sol bacağı dizinin üstünden kesilen 3,5 yaşındaki kızı Özge’ye yürümeyi öğreten baba Ali İhsan Yıldırım, protez bacaklı kızıyla İYİ Parti Antalya il binasına gelerek, milletvekilliği...

Evine hazırladığı düzenekle kızı minik Özge'ye yürümeyi öğreten baba milletvekili aday adayı oldu
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Antalya’da evinde yaptığı 150 liralık düzenekle sol bacağı dizinin üstünden kesilen 3,5 yaşındaki kızı Özge’ye yürümeyi öğreten baba Ali İhsan Yıldırım, protez bacaklı kızıyla İYİ Parti Antalya il binasına gelerek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, yürümesini sağladığı kızının bacağının kesilmesinde ihmali olduğu iddiasıyla özel bir hastaneye yönelik yargı süreci başlattı. Hukuki mücadeleden sonuç elde edemediğini kaydeden Yıldırım, bir yere varamadığını ileri sürdü.

İYİ Parti il binasına gelerek başvuruda bulunan Yıldırım’ın kızı minik Özge’ye partililer ilgi gösterdi. Çocuğu için 5 buçuk yıldır hukuk mücadelesi verdiğini dile getiren Yıldırım, “Biz bu hukuki mücadelede bir yere varamadık. En azından mecliste olabilirsek, kendimizin ve bu tür olayların çözülmesinde yardımcı olabiliriz. Bizim yaşadıklarımız başkaları tarafından yaşanmasın diye milletvekili aday adaylığına başvurdum. Milletvekili olursam, Özge’nin hukuki mücadelesini devam ettirmeyi planlıyorum. Hukuksuzluklara karşı savaşmak istiyorum. Bizim gibi bu durumda olan pek çok insan var. Onlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

"Pes etmeyeceğiz"

Özge’nin daha hiçbir şeyden haberi olmadığına vurgu yapan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"O daha çocuk. Aklı ermiyor. Biz onlar için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı bu duruma sokanların gerekli cezaları almaları için mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Bu durumda bir yere varamadığımız için siyasi olarak hukuki mücadelemize devam edeceğiz."
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