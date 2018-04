Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilliğine aday adayı olmak için bugün görevinden istifa etti. İstifasını Fatih Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla duyuran Demir, salona alkışlarla girdi. 2001 yılında beri AK Parti’de olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir; "AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladım. 2004 yılından bu yana Fatih’te İstanbul’un kalbi sayılan son derece önemli bir ilçede belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Önümüzde bir erken genel seçim var. Bu münasebetle milletvekilliği aday adaylığı için de belediye başkanlığı görevinden istifa ettim. Her adayın yaşayacağı gibi temayül yoklaması, mülakat gibi bir dizi çalışmalar bizi bekliyor. Her konuda beni destekleyen teşkilat mensubu arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca her daim biz gönülden kucaklayan Fatihlilere de teşekkürlerimi sunuyorum. Kuruluşundan bu yana partimizin değişik kademelerinde bize hizmet etme fırsatı sağlayan, destekleyen, yegane güven kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kararın şahsıma, Fatih’e ve tüm milletimize hayırlı olmasın diliyorum" dedi.

Bir basın mensubunun, "Size gelen adaylık teklifi sonrası mı istifa ettiniz" sorusuna Mustafa Demir, "Tüm aday adaylarında olduğu gibi kendi tercihimle başvurdum. Tüm aday adaylarının geçtiği süreçten geçeceğim" cevabını verdi.

Açıklamanın ardından Demir’i belediye çalışanları alkışlarla destekledi.