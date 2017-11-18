Feyzioğlu’ndan NATO tepkisi

Mardin’de 6. Genç Avukatlar Çalıştayına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, NATO’nun tatbikatındaki skandala tepki göstererek bunun aşağılık bir hareket olduğunu söyledi.

Mardin’de bir otelde gerçekleşen 6. Genç Avukatlar Çalıştayına cenaze nedeni ile gecikmeli olarak katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, düzenlenen basın toplantısında NATO’ya sert tepki verdi. Toplantının başlangıcında Mardin Barosunda iki kez başkan seçilen Avukat Çelebi Araz’a teşekkür plaketi veren Feyzioğlu, bölgedeki yerel ve ulusal basın mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti. Ankara, Çorum, Bartın, Mardin ve Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyelerinin, katıldığı basın toplantısında NATO’nun bir savaş oyununda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gazi Mustafa Kemal’e yönelik çirkin hareketini sorması üzerine NATO’ya sert çıkan Feyzioğlu yapılan davranışı ’aşağılık’ olarak gördüğünü ve özürlerinin kabul görmediğini belirtti.

"O iki densizi çöpe atmaları lazım"

Feyzioğlu NATO’ya yönelik tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini düşman, Atatürk’ün fotoğrafını da hedef olarak koymuşlar. Tek kelime söylüyorum. Aşağılıklar. Ben buna daha nazik bir kelime kullanmaya gerek görmüyorum. Öyle NATO sekreterinin ’pardon sehven oldu’ demesini kabul etmiyorum. Bu işi yapan teknisyen mi? Kimdir bilmiyorum. En ağır şekilde hesap verecekler. Bir daha NATO’da veya bize müttefik olduğu iddiasında bulunan bir orduda iş bulamayacak şekilde hesap verecek bu işi yapan. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını hedefe koymak nemünasebet veya bir ülkenin müttefiki olduğu ülkenin cumhurbaşkanını telsiz kodlanmasında geçirmek nemünasebet. Asla kabul edilebilecek bir şey değil, aşağılık bir şey. Terbiyesizliğin ötesinde. Bu sistematik ve bilerek yapıldıysa çok daha beter. Bilerek yapılmadığını NATO’nun ispatlaması için o iki densizi kulağından tutup çöpe, sokağa atması lazım. Dostluk müttefiklik böyledir."

"Biz milli meselelerde yan yanayız"

Milli meselelerde ve ülke çıkarlarında ayrım olmaması gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Aynı gemideyiz çünkü. Ben Türkiye’nin eğitimi çöküyor, ekonomisi çöküyor dış politikada mahvoldu diye sevinemem. Onun yerine vatandaşımızla eğitim, ekonomi, hukuk konusunda hukuk penceresinden olmak üzere vatandaşı bilgilendirerek vatandaşın sağlıklı siyaset işlemesini sağlayabiliriz. Bize de bir görev düşerse bu uluslararası alanda bu yapılan terbiyesizliği uluslararası her toplantıda dile getiririm" dedi.

"Bu uygulamayı İngiliz kraliçesi için yapsalar yer yerinden oynar"

Feyzioğlu, "Benzer bir uygulamayı İngiliz kraliçesi için yapsalar yer yerinden onar. Amerikan başkanı için yapsalar yer yerinden oynar. Türkiye için yaptıklarında neyse odur. Trump’un fotoğrafı orada olduğunda ne olacaksa Mustafa Kemal’in de fotoğrafı oldu mu aynısı olacaktır" diye konuştu.

"80 milyon vatandaşımız hukuki güvenlik istiyor"



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Atatürk’ün ’Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözünün hiç bu kadar değerli olmadığını belirten Feyzioğlu, "kendi yurdunda barışı sağlayamazsan, dünyada barışı sağlayamazsın" diyerek, "Toplumsal barış nasıl sağlanır? Biz Türkiye’nin tüm baroları ile birbirimize hakaret etmeden bir şeyler fırlatmadan konuşarak çözüm üretiyoruz. Türkiye 80 milyon vatandaşını şefkatle kucaklamak zorunda. Türkiye Cumhuriyetini uygulamada 80 milyon vatandaşını kucaklar ise Ortadoğu’nun ateşi Türkiye’ye sıçrayamaz. Tam aksine Türkiye itfaiye gibi gelir yangın söndürür. Peki nasıl olacak bu Mardin’deyiz. Mardin’de adliye binasına bakıp ne istiyorsunuz? Adalet istiyoruz. Edirne, Çorum, Ankara’da da beklenti aynı. Belediye, sağlık eşit muamele istiyorsunuz. Siyasi düşünceye göre değil. Çözümler aynı. Türkiye’nin 80 milyon vatandaşı hukuki güvenlik istiyor. Bu ülkedeki 80 milyon hukuki güven duyar, bu güven duygusu gurura dönüşür. Gurur duygusu evlatlarına da ’sen Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşısın’ duygusunu öğretmeye yarar" şeklinde konuştu.