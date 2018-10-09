POLİTİKA:
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09 Ekim 2018 Salı 13:51

Filipinler Devlet Başkanı Duterte kanser değil

Filipinler Devlet Başkanı Rodigo Duterte’nin kanser olmadığı açıklandı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte kanser değil
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Filipinler Devlet Başkanı Rodigo Duterte’nin kanser olmadığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısına katılmayan Filipinler Devlet Başkanı Rodigo Duterte’nin kanser olduğu iddia edilmişti. Filipinli yetkililer, sağlık testlerinden geçen 73 yaşındaki Duterte’nin kanser olmadığını açıkladı. Filipinler İçişleri Bakanı Vekili Eduardo Ano konuya ilişkin açıklamasında, “Duterte iyi. Bağırsaklarından alınan örneklerden yapılan testler Duterte’nin kanser olmadığını ortaya koydu.

Duterte’nin Sözcüsü Harry Roque da düzenlediği basın toplantısında Duterte’nin sağlık durumunun “ciddi olmadığını” söyledi. Ancak Sözcü Duterte’nin sağlık durumu ile sonucun kamuoyuna gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Roque "Duterte anayasaya uyacak ancak durum ciddi olmadığı için sağlık durumu özel kalacak" dedi.

Filipinler anayasasına göre, durum ciddiyse görevdeki devlet başkanının sağlık durumunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor ve görevdeki liderin hayatını kaybetmesi, kalıcı olarak sakatlanması ya da görevi kötüye kullanma suçlaması ile görevden alınması durumunda Başkan Yardımcısının 6 yıl olan görev süresinin kalanını tamamlıyor.
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