POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:46

Filistin Devlet Başkanı Abbas’dan uluslararası koruma talebi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin Han el-Ahmar Bedevi köyünde Filistinlilere yönelik müdahalesinden dolayı Birleşmiş Milletler’e (BM) uluslararası koruma talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan uluslararası koruma talebi
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin Han el-Ahmar Bedevi köyünde Filistinlilere yönelik müdahalesinden dolayı Birleşmiş Milletler’e (BM) uluslararası koruma talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Han el-Ahmar Bedevi köyünde İsrail’in Filistin halkına yönelik yasa dışı uygulamalarını ve ırkçı politikasını kınayarak, BM’ye Filistin halkına uluslararası koruma talebinde bulundu. Abbas, orantısız güç kullanan İsrail işgal güçlerine karşı direnen Han el-Ahmar sakinlerinin kahramanlığına övgüde bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Mayıs’ta yaklaşık 190 kişinin yaşadığı Kudüs’ün doğusundaki Han el-Ahmar Bedevi köyünde Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı almıştı. Bugün yıkımlara başlayan İsrail askerleri, Filistinlilere sert müdahalede bulundu.
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