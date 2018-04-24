POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 16:22

Filistin Devlet Başkanlığı: “Başkenti Doğu Kudüs olmayan Filistin devleti kabul edilemez”

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, 1967 sınırlarını esas almayan ve başkenti Doğu Kudüs olmayan hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini söyledi. Ebu Rudeyne bunların dışında ileri sürülen çözüm önerilerinin hiçbir hüküm ve değerinin bulunmadığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanlığı: 'Başkenti Doğu Kudüs olmayan Filistin devleti kabul edilemez”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, 1967 sınırlarını esas almayan ve başkenti Doğu Kudüs olmayan hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini söyledi. Ebu Rudeyne bunların dışında ileri sürülen çözüm önerilerinin hiçbir hüküm ve değerinin bulunmadığını söyledi.

Ebu Rudeyne Arap Barış Girişimi’ni ve uluslararası hukuki çözümleri engellemek isteyenlere bu teşebbüslerin boşuna çabalar olduğunu ve bunları kabul edecek hiçbir Filistinli Arab’ın bulunmadığını söyledi.

Ebu Rudeyne sözlerin şöyle devam etti: “Filistin meselesi için tek çözüm 1967 sınırlarını esas alan, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu gerçekleşmeden ve mülteci meselesi halledilmeden tam bir çözüm olmayacaktır. Temelsiz ve geçici çözümler ve karanlık düşüncelerin bir değeri yoktur. Filistinlilerin meşru haklarını karşılamayan sözlerin geçerliliği yoktur."

Ebu Rudeyne, “Kutsal mekanlarıyla birlikte Kudüs’ün Filistin’in mülkiyetinde kalması bölge ve dünya barışı, güvenliği ve istikrarının anahtarıdır. Herhangi bir yanlış ve karanlık fikirler beyhude çabalar olup bölgeyi ve dünyayı gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyecektir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku