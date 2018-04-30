POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:00

Filistin Ulusal Halk Konseyi toplanıyor

Filistin Ulusal Konseyi, tepkilere rağmen yaklaşık 10 yıl aradan sonra bugün ilk kez toplanıyor.

Filistin Ulusal Halk Konseyi toplanıyor
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Filistin Ulusal Konseyi, tepkilere rağmen yaklaşık 10 yıl aradan sonra bugün ilk kez toplanıyor.

Filistin Ulusal Halk Kongresi adı altında birleşen Filistinli gruplar ve otoriteler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi (PNC), Hamas Hareketi, İslami Cihad Hareketi ve önde gelen Filistinli bazı otoriterlerin tepkisine rağmen bugün Ramallah’ta toplanıyor. Konsey üyelerinin yeni bir lider seçmesinin beklendiği toplantıda FKÖ’nün yürütme komitesinin 18 üyesinin belirleneceği belirtildi.

Konseyin toplanacağının açıklanmasının ardından İsrail’deki seyahat kısıtlamalarının toplantıya tüm üyelerin katılmasını imkansız hale getireceğini savunan Hamas’ın da aralarında bulunduğu birçok üye, haftalarca toplantıyı durdurma çağrısında bulunmuştu. Konseydeki 740 üyeden yaklaşık 100’ü, toplantının gerçekleştirilmesine karşı bir bildiri imzaladı.

Hamas liderinden erken seçim çağrısı

Öte yandan, Hamas lideri İsmail Haniye bugün yaptığı açıklamada ulusal konseyin mutabakat sağlamadan toplandığını belirterek, “Birlik ve beraberlik taşımayan Ulusal Konsey bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozuyor” dedi. Haniyye, erken seçim çağrısında bulundu.

Filistinlileri temsil eden parlamento olarak görülen Filistin Ulusal Konseyi’nin oturumları 3 Mayıs’a kadar devam edecek.
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