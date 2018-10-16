Fransa hükumeti yeni kabinesini açıkladı

Fransa’da 5. Cumhuriyetin en uzun kabine değişikliği süreci sona erdi.
İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un istifasından 2 hafta sonra hükumet yeni kabinesini açıkladı. Yeni Bakanlar arasında kabineden ayrılanlar, yeni girenler ve bakanlığı değişenler olduğu gözlemlendi. Fransa’da 2 haftalık muğlaklığın ardından hükumet kabine değişikliğini açıkladı.
Yeni kabinede bakanlığı değişen bakanlar şöyle:
Eski Milli Eğitim Bakanı yeni Gençlik ve Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer
Eski Meclis ve Hükumet arası iletişim Sekreteri, yeni İçişleri Bakanı Christophe Castaner
İçişleri Bakanlığında eski Başkan, yeni Topraklar Birliği ve Denizaşırı topraklar ile iletişim Bakanı Jacqueline Gourault
Kabineye yeni giriş yapanlar:
Yeni Kültür bakanı Franck Riester
Yeni Tarım ve Gıda Bakanı Didier Guillaume
Yeni Meclis ve Hükumet arası iletişim Sekreteri Marc Fesneau
Giden isimler ise şöyle:
Jacques Mezard, Françoise Nyssen, Stephane Travert, Delphine Geny-Stephann.Birçok daire başkanının da görevinin değiştiği açıklanırken açıklanmayan diğer 18 Bakanın bakanlığının değişmediği ve görevlerine devam edecekleri öğrenildi.