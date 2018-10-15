POLİTİKA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:13

Fransa’da sel felaketi hükümette değişikliği geciktirdi

Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde yaşanan ve 13 kişinin hayatına mal olan sel felaketi sebebiyle hükumette yapılması beklenen değişiklik ertelendi.

Fransa'da sel felaketi hükümette değişikliği geciktirdi
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Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde yaşanan ve 13 kişinin hayatına mal olan sel felaketi sebebiyle hükumette yapılması beklenen değişiklik ertelendi.

Fransa’da İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un istifasından 2 hafta sonra yeni hükümeti kurmak üzere çalışan Başbakan ve geçici İçişleri Bakanı Edouard Philippe ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa’nın güneyinde Aude bölgesinde yaşanan ve 13 kişinin hayatına mal olan sel felaketi sebebiyle değişikliği erteledi.

İçişleri Bakanının istifası üzerine iki haftadır çalışan Başbakan ve Cumhurbaşkanının öğle yemeğinde buluştuğu ve yaşanan sel felaketi sebebiyle gündemi değişen hükümetin yeni bakanlık kabinesini kurmayı ertelediği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yeni kabinenin özellikle Benalla skandalı üzerine yaşanılan hükümete güven kaybını telafi etmesi bekleniyor.
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