POLİTİKA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:24

Fransa’nın denizaşırı ülkesi Yeni Kaledonya’dan bağımsızlık adımı

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya, Kasım ayında bağımsızlığına karar vermek için referanduma gidecek.

Fransa'nın denizaşırı ülkesi Yeni Kaledonya'dan bağımsızlık adımı
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Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya, Kasım ayında bağımsızlığına karar vermek için referanduma gidecek.

Fransa’nın Büyük Okyanus’taki toprağı Kasım ayında bağımsızlığına karar vermek için referanduma gidecek. Bağımsızlık hareketinin Sözcüsü Daniel Goa, Fransa’dan bağımsızlığının kaçınılmaz ve yerli halkı için bir "haysiyet sorunu" olduğunu söyledi.

Fransız siyasetçi Laurent Wauquiez, Yeni Kaledonya’nın Fransa’ya bağlı kalması için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a açıkça çağrıda bulunurken Macron, Yeni Kaledonya olmadan Fransa’nın eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Öte yandan anketlere göre çoğunluğun Fransa’yla kalmak için oy kullanacağını gösterirken hiçbir Fransız partisi, Yeni Kaledonya’nın bağımsızlığına destek vermedi.

1853 yılında Fransa’nın kolonilerinden biri olan Yeni Kaledonya 1946 yılında ise Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer almaya başlamıştı. 2003 yılında ise anayasa değişikliği sonucunda Fransa’ya bağlı özerk bölge statüsü kazandı.
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