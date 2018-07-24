POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:31

Fransız hükümetine güvensizlik oyu geliyor

Fransa’da ’Benalla Skandalı’ üzerine Cumhuriyetçiler (LR) Partisi meclis lideri Christian Jacob parti milletvekilleriyle birlikte bu hafta hükümete güvensizlik oyu vereceklerini duyurdu.

Fransız hükümetine güvensizlik oyu geliyor
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Fransa’da ’Benalla Skandalı’ üzerine Cumhuriyetçiler (LR) Partisi meclis lideri Christian Jacob parti milletvekilleriyle birlikte bu hafta hükümete güvensizlik oyu vereceklerini duyurdu.

Pazartesi günü ulusal mecliste özel olarak oluşturulan “soruşturma komisyonu” tarafından sorguya çekilen İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Paris Polis Valisi Michel Delpuech ve Paris Kamu Düzeni Yöneticisi Alain Giberlin’in verdiği cevaplardan tatmin olmayan milletvekilleri bu hafta hükümete güvensizlik oyu vereceğini duyurdu.

Cumhuriyetçi milletvekilleri adına konuşma yapan meclis grup başkanı Jacob, “5 gündür cevapsızız. Başbakan anayasanın 50-1. maddesine dayanarak sorgu talebimizi reddetti. Öyleyse hükümete güvensizlik oyu vereceğiz. Hükümetin bize açıklama yapmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, hükümet partisi Yürüyen Cumhuriyet (LaREM) partisinin çoğunluk olduğu mecliste güvensizlik oyunun geçmesi için çoğunluğun sağlanması gerekecek.
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