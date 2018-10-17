POLİTİKA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:25

G-7 ülkeleri: "Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından sorumlu olanlar yargılansın"

Avrupa Birliği ve sanayileşmiş 7 ülkeden oluşan G-7 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayınlayarak, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi Arabistan uyruklu gazeteci Cemal Kaşıkçının kaybolmasından sorumlu olanların yargılanmasını istedi.

G-7 ülkeleri: 'Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından sorumlu olanlar yargılansın'
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Avrupa Birliği ve sanayileşmiş 7 ülkeden oluşan G-7 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayınlayarak, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi Arabistan uyruklu gazeteci Cemal Kaşıkçının kaybolmasından sorumlu olanların yargılanmasını istedi.

G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları yayınladıkları ortak bildiride, "Biz G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliğinin Güvenlik ve Dış politika Yüksek Temsilcisi (Federica Mujerini) olarak Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından kaygı duyuyor ve onun kaybolmasından sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları bildiride, basın ve ifade hürriyetini korumaya bağlılıkları sebebiyle, söz konusu gazetecinin durumunun ortaya çıkarılması için Türkiye ve Suudi Arabistan’ın işbirliği halinde kapsamlı ve inanılır şeffaf ve hızlı bir araştırma yapmasını beklediklerini belirtti.
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