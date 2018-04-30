Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci milletvekili aday adayı oldu

Gazeteci ve yazar Aslan Değirmenci, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den Diyarbakır milletvekilliği için aday adaylığı müracaatında bulundu.

Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci, AK Parti’den Diyarbakır milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Halen Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanlığı ve Memur-Sen Basın Müşavirliği görevinde bulunan Aslan Değirmenci, 1976’da Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde doğdu. Eğitimini Ankara’da tamamlayan Değirmenci, ulusal medyada 5 yıl muhabir olarak aktif görev yaptıktan sonra bazı gazetelerde genel yayın yönetmenliği ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. Bazı televizyon kanallarında program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında “Basın-Haber” dalında "Yılın gazetecisi" ödülüne layık görülen Aslan Değirmenci’nin "Kürt Sorununda Yeni Dönem" adlı kitabı 2009 yılında Vadi Yayınları, "Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül" kitabı ise 2011’de Çıra Yayınları tarafından yayımlandı. "28 Şubat’ın Çözülen Kodları", "28 Şubat’ın İstihbarat Ağı", "Zorlu Yol" ve "Anadolu Direnişi" isimli kitaplarıyla gündem oluşturan Değirmenci’nin birçok dergide aylık yazıları yayımladı, birçok haber sitesinde ise analizlerine yer verildi. 28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci olan Değirmenci, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından da dinlendi. Bazı kritik gündem başlıklarında raportör olarak kısa süreli görevler alan Değirmenci’nin yayın kurulunda yer aldığı Yörünge Dergisi’nde aylık analiz ve haberi yer alıyor. Aslan Değirmenci’nin “Darbenin Perde Arkası &Akıncı Üssü’nün Şifreleri” isimli son kitabı ise 2017 yılında Kopernik’ten yayımlandı.

UMED Başkanlığı ve Memur-Sen Basın Müşavirliği görevini yürüten Aslan Değirmenci, UMED çatısı altında Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da ücretsiz medya ve sinema akademileri ile sertifika programları açtı. Değirmenci, 7 bölgede medya ve algı yönetimi panelleri düzenledi.