POLİTİKA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:39

Geçici korucularla ilgili madde Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nden çıkartıldı

Geçici korucularla ilgili madde Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nden çıkartıldı.

Geçici korucularla ilgili madde Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nden çıkartıldı
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Geçici korucularla ilgili madde Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nden çıkartıldı.

İçişleri Komisyonu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Teklifte birinci madde, geçici koruculardan 49 yaşını dolduranların madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde emekli edilmesi, 44 yaşını doldurmuş ve hizmet süresi geçmiş olanların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilişiği kesilmesi ile ilgili hükümler maddesi teklif metninden çıkarıldı. Gerekçe ise emeklilik konusunun İçişleri Komisyonunun değil Plan ve Bütçe Komisyonunun işi olması şeklinde ifade edildi.

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, emeklilik ile ilgili konunun İçişleri Komisyonunun işi olmadığını belirterek, "Emeklilik ile ilgili konu tamamıyla SGK, bütçeyle ilgili konudur. Emeklilikle ilgili konunun gerekli komisyonda görüşülmesi düşüncesiyle geri çekiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ali Cengiz oyunu yaptıklarını belirterek, geçici korucularla ilgili düzenlemenin Genel Kurula getirileceğini fakat komisyonda görüşülmeyeceğini ifade etti.

İçişleri Komisyonu Başkanvekili ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, kanun teklifinde kendi imzalarının olmadığını söyleyerek, İçişleri Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini yineledi.
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