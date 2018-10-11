POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 19:02

Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesi Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin gündeminde

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesiyle güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesi Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündeminde
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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesiyle güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanmıştır. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili kararlar alınmıştır. Bu kapsamda Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir."
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