POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:09

Gencay Yılmaz da aday adayı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde AK Parti’nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde başarı ile görev yapan Gencay Yılmaz da milletvekili aday adayı oldu.Yılmaz, gençlik Kolları Başkanlığı döneminde gerekse Halkla İlişkiler Başkanlığı...

Gencay Yılmaz da aday adayı
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde AK Parti’nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde başarı ile görev yapan Gencay Yılmaz da milletvekili aday adayı oldu.

Yılmaz, gençlik Kolları Başkanlığı döneminde gerekse Halkla İlişkiler Başkanlığı döneminde partisinin ziyaret ve faaliyetlerini basınla da paylaşarak ilk e-posta haber servisini başlatan isim olmuştu. Gencay Yılmaz başkanlığındaki AK Parti Gençliği, eğitime destek programı düzenlemiş yüzlerce öğrenciye ücretsiz kırtasiye yardımında bulunmuştu. Yılmaz, “2002 Yılından beri mensubu bulunduğum Ak Parti bünyesinde aktif olarak Gemlik Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılıkları görevlerinde büyük bir azim ve heyecanla çalıştım. Doğup büyüdüğüm Bursa’ma, ülkeme ve yaşadığım topluma hizmet etmeyi, milli-manevi değerlerine sahip çıkan olmayı kendime şiar edinerek 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım” dedi.

Hiçbir zaman verilen görevlere kendisinin talip olmadığını, üstlendiği görevleri ise her zaman en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu kaydeden Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden önemli olduğuna dikkat çekti.
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