POLİTİKA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:10

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: “Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. Ben bütün taraftarlara sağduyu ülkemizi için Türk futbolu için sağduyulu davranmaya davet ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz”
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. Ben bütün taraftarlara sağduyu ülkemizi için Türk futbolu için sağduyulu davranmaya davet ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik Festivali Basın Toplantısına katıldı. Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, “Geçtiğimiz hafta oynan Türkiye kupası müsabakası Fenerbahçe Beşiktaş maçında 57. dakikasında kalmıştı. Federasyon yaptığı toplantıda gelen raporlar sonucu müsabakanın kaldığı dakikadan 57. dakikadan devam etmesine ve seyircisiz oynanmasına karar verdi. Hakem ve temsilci raporları sonucunda bu karar verildi. Ülkemizde açısından önem arz eden bir konu. Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. Ben bütün taraftarlara sağduyu ülkemizi için Türk futbolu için sağduyulu davranmaya davet ediyorum. İki güzide kulübümüz bu karara uyacaklardır. Gerekli değerlendirmeleri yapacaklardır” dedi.

“Yöneticilere ve sporun içinde olan herkese görev düşüyor”

“Önemli olan fairplay, ülkenin futbolunun gelişmesi” diyen Bakan Bak, “Şiddetten uzak bir yapı içerisinde olması karar merci olarakta federasyonda bu kararı vermiştir. Gerekçeli yollara kulüplerimiz değerlendirecektir. Bence biz hep beraber ülke olarak Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız. Şiddeti arındırmalıyız. Tribünleri belli yapılar organizasyonlar tarafından kullanılmasını engellemeliyiz. Tek yürek olmamalıyız. Yöneticilere ve sporun içinde olan herkese bu konuyla ilgili görev düşüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 3 tane Başmüfettişleri görevlendirdik. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görev yürüttü ve 40’ın üzerinde kişi gözaltına alındı. Bizde bakanlık olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Ülkemizin Türk sporunun huzuru şiddet uzak bir yapı içerisine bütün milletin arzusudur. Güzel gollerinin, asistlerin, pasların konuşulduğu bir Türk futbolu arzuluyoruz. Bize tüm taraftarlara herkese görevler düşüyor” dedi.
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