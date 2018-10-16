POLİTİKA:
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16 Ekim 2018 Salı 12:39

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Gürcistan’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen 15. Avrupa Komisyonu Spor Bakanları Topalntısı’na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Gürcistan'da
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen 15. Avrupa Komisyonu Spor Bakanları Topalntısı’na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkent Tiflis’te, bu sene 15’incisi düzenlenen Avrupa Komisyonu Spor Bakanları Topalntısı’na katıldı. Gürcistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Avrupa ülkelerinin Spor Bakanlarının yanı sıra Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini-Dragoni, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze gibi isimler katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan toplantının açılış konuşmasını Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze gerçekleştirdi. Bahtadze konferansın Gürcistan’da gerçekleşiyor olmasından gurur duyduklarını belirterek, “Bildiğiniz gibi, Gürcistan eski uygarlık, kültürel çeşitlilik ve mirasa sahip bir ülke ve aynı zamanda eski spor gelenekleri ile ünlü bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda müzakere edilen esas konular ise; spor alanında yolsuzlukla mücadele ve spor alanında insan haklarının korunması olduğu bildirildi.
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