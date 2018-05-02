POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:39

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL’ye kıyma ve 31 TL’ye et satışının devam edeceğini belirterek, "Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğe

IHAAW123913-SIY/02-05-2018 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL’ye kıyma ve 31 TL’ye et satışının devam edeceğini belirterek, "Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var, biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir, ateşi söndürmek için yapıyoruz. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak" dedi. 02.05.2018 12:39:13 TSI NNNN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışının devam edeceğini belirterek, 'Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğe
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
IHAAW123913-SIY/02-05-2018 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL’ye kıyma ve 31 TL’ye et satışının devam edeceğini belirterek, "Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var, biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir, ateşi söndürmek için yapıyoruz. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak" dedi. 02.05.2018 12:39:13 TSI NNNN
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku