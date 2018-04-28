POLİTİKA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:50

Görme engelli Kuralay milletvekili aday adayı

Doğuştan görme engelli olan Halis Kuralay, milletvekili aday adayı oldu.

Görme engelli Kuralay milletvekili aday adayı
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Doğuştan görme engelli olan Halis Kuralay, milletvekili aday adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak isteyen kamu çalışanlarına verilen istifa süresinin sona ermesiyle birlikte yeni bir süreç başladı. Aday adayları parti binalarına akın etti. En çok milletvekili çıkan İstanbul’da adaylar sıraya girdi. AK Parti’nin Sütlüce’deki İl Başkanlığı binası, siyasete atılmayı isteyen aday adaylarıyla doldu taştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcılığından istifa eden Halis Kuralay da İstanbul’dan milletvekili olmak istiyor.

Doğuştan görme engelli olan Kuralay, tecrübelerini Meclis’e taşımak istediğini söyledi.

Kuralay "Altı çocuklu bir ailenin gözleri görmeyen bir evladıyım. 7 yaşında mahallemde ciklet sattım. İlkokul çağında gözlerim görmeden ayakkabı boyadım. Engellere aldırmadım. Hayata sıkı sıkı sarıldım. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. 10 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde özel eğitimden sorumlu şube müdürlüğü görevinde bulundum. 2012’den beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür yardımcılığı yapıyorum. Allah kısmet ederse yeni oluşacak meclisimizde görev almak üzere müracaatımı yaptım. Üniversite yıllarımdan beri sivil toplum kuruluşlarının içindeyim. Engellilerin eğitim, ulaşım ve erişilebilirlik konularında birikim sahibiyim. Meclis’te engellilere yönelik yeni çalışmalar yapmayı gönülden arzu ediyorum. İlk olarak engellilerle teknolojiyi buluşturmak istiyorum. Sadece engelliler değil, engelli olmayanların, gençlerin, çocukların umudu olmak, onların ihtiyaçlarını bir adım öteye taşımak arsuzunu taşıyorum. Basılmış beş kitabım var. Hayat hikayemi okuyanın, dinleyenin bana kesinlikle oy vereceğini biliyorum. Çünkü, konuşmacı olduğun konferanslarla insanların ilgisine şahit oluyorum. Yeni dönemde gazi meclisimizde olmayı istiyorum" dedi.
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