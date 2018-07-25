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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:23

Güney Afrika, BRICS Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg, bu sene 10’uncusu düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Güney Afrika, BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor
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Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg, bu sene 10’uncusu düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

2009 yılında başlatılan, dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını bir araya getiren 5 ülkenin üye olduğu BRICS Zirvesi’ne bu yıl 25-27 Temmuz’da Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg ev sahipliği yapılacak. Zirve; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katılımlarıyla gerçekleşecek. Zirveye, BRICS liderlerinin yanı sıra Ruanda Başbakanı Paul Kagame, Angola Başbakanı Joao Lourenço, Uganda Başbakanı Yoweri Museveni de dahil olmak üzere birçok devlet başkanı katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zirveye İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla özel olarak davet edildi. Erdoğan’ın, Putin ile Johannesburg’da görüşmesi bekleniyor.

Donald Trump tarafından ilan edilen "ticaret savaşı", zirvenin gündeminde olacak.
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