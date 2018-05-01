POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:57

Güney Kore, Japonya ve Çin’den 3’lü zirve

Güney Kore, Japonya ve Çin liderlerinin gelecek hafta Japonya’nın başkenti Tokya’da 3’lü zirve düzenleyeceği belirtildi.

Güney Kore, Japonya ve Çin'den 3'lü zirve
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Güney Kore, Japonya ve Çin liderlerinin gelecek hafta Japonya’nın başkenti Tokya’da 3’lü zirve düzenleyeceği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan resmi açıklamada, Güney Kore lideri Moon Jae-in, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Başbakanı Li Keqiang’ın gelecek hafta 3’lü zirve düzenleyeceği belirtildi. Zirve’nin 9 Mayıs’ta Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenleneceği ifade edildi.

Üç bölgesel güç arasındaki son zirve, 2015 yılının Kasım ayında Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku