Güney Kore, Japonya ve Çin’den 3’lü zirve

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan resmi açıklamada, Güney Kore lideri Moon Jae-in, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Başbakanı Li Keqiang’ın gelecek hafta 3’lü zirve düzenleyeceği belirtildi. Zirve’nin 9 Mayıs’ta Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenleneceği ifade edildi.

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