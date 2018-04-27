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27 Nisan 2018 Cuma 10:28

Güney Kore: “Samimi ve içten bir diyalog”

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvesine ilişkin Seul’den yapılan açıklamada, görüşmenin “Samimi ve içten” olduğu belirtildi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in iki ülke...

Güney Kore: 'Samimi ve içten bir diyalog”
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvesine ilişkin Seul’den yapılan açıklamada, görüşmenin “Samimi ve içten” olduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in iki ülke arasında yüksek dikenli tellerin bulunmadığı birkaç yerden biri olan sınırdaki Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya geldi. Ateşkes köyüne gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. Kuzey Kore lideri tarihi buluşmada Güney Kore liderinin elini sıkarak, “Bu tarihi mekanda buluşmaktan heyecan duydum ve beni bizzat karşılamak için sınıra gelmeniz çok etkileyici" ifadelerini kullandı. Moon Jae-in ise Kuzey Kore liderine, "Bunu burada gerçekleştirmek sizin büyük kararınızdı” dedi.

Güney Kore makamlarından tarihi zirveye ilişkin yapılan açıklamada, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda “samimi ve içten” bir diyalog gerçekleştirildiği belirtildi.
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