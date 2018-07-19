POLİTİKA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:44

Güney Sudan barış anlaşmasına hazır

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, iç savaşın sona ermesi için barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Güney Sudan barış anlaşmasına hazır
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Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, iç savaşın sona ermesi için barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Güney Sudan’daki 5 yıllık iç savaş çevre ülkelerin aracılığı sayesinde sona ermek üzere. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduklarını belirterek, "Güney Sudan halkı barış istiyor ve eğer bu anlaşma bize barış getirecekse, biz bunu kabul etmeye hazırız" dedi. Halkının yönetimde söz sahibi olmak istediğini isteyen Salva Kiir, "Halkımız münhasırlık istiyor, kimse yönetimden ayrı tutulmayacak. Bunu da kabul ediyorum" açıklamasında bulundu.

Sudan’da müzakere edilen anlaşma doğrultusunda 5 başkan yardımcısı atanacak ve ayrıca güvenlik ve güç paylaşımı yapılacak.

Güney Sudan, Salva Kiir ve eski Başkan Yardımcısı Riek Machar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2013’ten beri iç savaşın içinde. On binlerce insan hayatını kaybederken nüfusun 4’te 1’i göç etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar çoğunlukla etnik kimlikler üzerinden yapıldı; Kiir, Dinka kabilesini arkasına alırken, Machar’da Nuer kabilesinden destek aldı.
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