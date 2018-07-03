POLİTİKA:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:20

Güney Sudan’da hükümet, başkanlık görev süresinin uzatılmasını talep etti

Güney Sudan hükümeti, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in görev süresini 3 yıl uzatmak için meclise yasa tasarısı sundu.

Güney Sudan'da hükümet, başkanlık görev süresinin uzatılmasını talep etti
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Güney Sudan hükümeti, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in görev süresini 3 yıl uzatmak için meclise yasa tasarısı sundu.

Güney Sudan’da hükümet, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’inin görev süresinin 2021 yılına kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısını meclise sundu. Anayasayı değiştirmeyi hedefleyen tasarının milletvekilleri tarafından bu ay içinde oylanması bekleniyor.

Sudan’dan 2011’de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan’da 2013 yılında Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile yardımcısı Riek Machar siyasi anlaşmazlıktan dolayı çatışmalar patlak vermişti. Çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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