Güney ve Kuzey Kore 15 Ekim’de üst seviyede görüşecek

Güney Kore Birleşim Bakanlığı, Kuzey ve Güney Kore’nin 15 Temmuz’da, son zirvede alınan kararların uygulanması konusunu görüşmek üzere sınır köyü Panmunjom’da üst seviyede görüşme yapacağını açıkladı.

Güney Kore Birleşim Bakanlığı, Kuzey ve Güney Kore’nin 15 Temmuz’da, son zirvede alınan kararların uygulanması konusunu görüşmek üzere sınır köyü Panmunjom’da üst seviyede görüşme yapacağını açıkladı.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, geçen ay Pyongyang’da yaptıkları zirve görüşmesinde şartların karşılanması durumunda iki ülkeyi birbirine bağlayan demir ve karayolları da dahil olmak üzere ekonomik yeniden işbirliğini başlatma kararı almıştı.

Moon, Washington’un karşılıklı faaliyetlere başlaması halinde, Kuzey Kore Lideri Kim’in, ana füze mevkiinde ve Yongyon yakınındaki nükleer kompleksindeki füze sistemlerinin sökülmesini seyretmeleri için uluslararası uzmanları davet edeceğini söylediğini nakletti.

Bakanlık, pazartesi, Güney Kore’nin Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon’un başkanlığında yapılacak görüşmenin askerden arındırılmış bölgenin içindeki Panmunjom’de yapılacağını söyledi.

Kuzey Kore ise henüz delegesini teyit etmedi. Ancak önceki görüşmede Kuzey Kore delegesinin başkanlığını Barışçı Birleşim Komitesi Başkanı Ri Son Gwon tarafından yapıldığı hatırlatıldı.

Güney Kore Birleşim Bakanlığı, “Görüşmelerde iki ülke lideri tarafından kararlaştırılan programı neticeye bağlamayı ele alacağız” dedi.

Açıklamanın, ABD’nin, Kuzey Kore’nin nükleer programını ve füze programlarını kaldırması müzakerelerine kıyasla iki Kore arasındaki ilişkilerin çok daha hızlı geliştiği konusundaki endişelerini açıklamasından sonra yapılmasının dikkat çekici olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kuzey Kore ve Güney Kore arasında geçen ay yapılan zirvede alınan askeri pakttan memnuniyetsizliğini açıklamasının iki müttefik arasındaki anlaşmazlığın nadir bir işareti olduğuna dikkat çekildi.

Güney ve Kuzey Kore geçen ay yapılan zirvede iki ülke sınırları arasında uçuşa yasak bölge ilan etmiş, askerden arındırılmış bölgede tedricen mayınları temizleme ve gözetleme noktalarını kaldırma ve askeri tatbikatları karşılıklı olarak durdurma kararı almıştı.