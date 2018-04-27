Güney ve Kuzey Kore liderleri sınırda barış için ağaç dikti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü’nde barış için çam ağacı dikti.Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasındaki dünyanın izlediği tarihi zirve devam...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü’nde barış için çam ağacı dikti.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasındaki dünyanın izlediği tarihi zirve devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in sınırdaki ateşkes köyünde barış için çam ağacı dikti. İki lider çam fidanın köklerine ülkelerinden getirilen toprakları serpti ve yine ülkelerinden getiren ayrı sularla fidanı suladı. Fidanın dikildiği yerin yanına ise "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz" yazılı bir anıt taşı koyuldu.

Liderler zirve sonrası yürüyüş yaparak sohbet etti ve ardından ortak basın toplantısına geçti.

Moon’un sözcüsü Yoon Young-chan, Panmunjom’da yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İki lider, sürekli olarak, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve yarımadada kalıcı barışın kurulması ve Kore’de ilişkileri geliştirmenin yolları hakkında konuştu” dedi. Liderlerin müzakerelerin sürdürülmesine karar verdiğini belirten Yoon, liderlerin ve eşlerinin Barış Evi’nde görüşeceğini ardından resmi yemeğe katılacağını ifade etti.