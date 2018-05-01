Gürcistan’da 1 Mayıs kutlamaları

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yüzlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sokağa çıktı.

Dünyanın pek çok farklı noktasında Kutlanan 1 Mayıs ve Dayanışma Günü Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te de kutlandı. Başkentte düzenlenen mitinglere katılan göstericiler ellerinde “Mücadele et, hakkının çalınmasının karşısını al” pankartları taşıyarak “İşçilerin güvenliği sağlansın, dayanışma görevlisi” sloganları attı.

Mitingin organizatörlerinden, Gürcistan Sendikalar Birliği Başkanı İrakli Petriaşvili basına yaptığı açıklamada, farklı finansal kurumlar, inovasyonlarını test etmek ve ardından farklı ülkelere transfer etmek için Gürcistan ve Gürcü dostlarını laboratuar olarak kullandığına dikkat çekerek, buna karşı olduklarını söyledi. Petriaşvili, çalışma saatlerinin daha insancıl olması gerektiğini vurgulayarak kurumsal açgözlülüğe karşı olduklarını söyledi.

Göstericilerden Rusudan Goçidze ise, “Bugün 1 Mayıs ve buraya gelmemizin sebebi tüm işçilere destek olmak, Bizim bugün talebimiz, çalışma koşullarının güvenliği, işçilerin çalıştıkları yerlerde iyi maaşlar almaları” ifadelerini kullandı. Bir diğer gösterici Levan Burgenizde de “Bizim öncelikli isteğimiz, işçilerin güvenliği ve onların kullandıkları teknolojilerin daha modern olması çünkü son zamanlarda bir çok kişi iş kazalarında hayatını kaybetti” şeklinde konuştu