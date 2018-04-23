Gürcistan’da “Sarkisyan istifası” sevinci

Başkent Tiflis’de, Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olduktan sonra tepkiler nedeniyle istifa etmesi üzerine Gürcistan’da yaşayan Ermeniler kutlama yaptı.

Başkent Tiflis’de, Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olduktan sonra tepkiler nedeniyle istifa etmesi üzerine Gürcistan’da yaşayan Ermeniler kutlama yaptı.

Gürcistan’da yaşayan Ermeniler, Ermenistan’da Sarkisyan’a karşı yürütülen protestolara destek amacı ile Tiflis’teki Ermenistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Büyükelçilik önünde protestolarına devam eden eylemciler, Sarkisyan’ın istifa ettiği haberini almaları üzerine, başlattıkları protestoları kutlamalara çevirdi. Ellerindeki pankartları yere atan protestocular, “Yaşasın Ermenistan, Özgür Ermenistan, Lider Paşinyan ” sloganları atarak şarkılar söyledi.

Protestoculardan İnna Sukisyan yaptığı açıklamada, “Bu protesto planı dünden vardı ve ben buraya protestoyu desteklemeye geldim. Ancak Serj Sarkisyan’a karşı olan gösteriler bir anda gelen mutlu haberle kutlamaya döndü. Ermenistan halkı Sarkisyan’ı istifa ettirmeyi başardı” şeklinde konuştu.