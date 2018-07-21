POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:27

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin başkanı belli oldu

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yeni hükümet başkanı Tornike Rijvadze oldu.Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yeni hükümet başkanı belirlendi. ‘Acara Yüksek Siyasi Konseyi’ toplantısında güven oyu alan Tornike...

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin başkanı belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yeni hükümet başkanı Tornike Rijvadze oldu.

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yeni hükümet başkanı belirlendi. ‘Acara Yüksek Siyasi Konseyi’ toplantısında güven oyu alan Tornike Rijvadze Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin başkanı oldu. Konsey toplantıdan sonra Tornike Rijvadze ve yeni hükümetin çoğunluk tarafından güven oyu aldığı duyuruldu.

Rijvadze bundan önce, Gürcistan Enerji Kalkınma Fonu’nun yöneticiliğini üstlendiği, daha öncesinde ise Gürcistan Enerji Bakan Yardımcısı olarak çalıştığı öğrenildi.

Acara Özerek Cumhuriyetinin eski başkanı Zurap Pataradze ise 4 Temmuz’da istifa etmişti. İstifa kararıyla tüm Acara hükümetinin de istifa ettiği kabul edilmişti. Pataradze, istifa kararınından sonar yaptığı açıklamada, gelecekte kurulacak hükümeti destekleyeceğini açıklamıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku