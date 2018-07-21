Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin başkanı belli oldu

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yeni hükümet başkanı Tornike Rijvadze oldu.

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yeni hükümet başkanı belirlendi. ‘Acara Yüksek Siyasi Konseyi’ toplantısında güven oyu alan Tornike Rijvadze Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin başkanı oldu. Konsey toplantıdan sonra Tornike Rijvadze ve yeni hükümetin çoğunluk tarafından güven oyu aldığı duyuruldu.

Rijvadze bundan önce, Gürcistan Enerji Kalkınma Fonu’nun yöneticiliğini üstlendiği, daha öncesinde ise Gürcistan Enerji Bakan Yardımcısı olarak çalıştığı öğrenildi.

Acara Özerek Cumhuriyetinin eski başkanı Zurap Pataradze ise 4 Temmuz’da istifa etmişti. İstifa kararıyla tüm Acara hükümetinin de istifa ettiği kabul edilmişti. Pataradze, istifa kararınından sonar yaptığı açıklamada, gelecekte kurulacak hükümeti destekleyeceğini açıklamıştı.